Пациенты николаевских больниц жалуются, что им приходится платить за донорскую кровь, вместо неё в медучреждениях им выдают направления, на которых должна стоять печать станции переливания крови о добровольной донорской сдаче.

Если кровь сдать некому, пациенты вынуждены платить деньги станции переливания за «штампы» на справках, сообщил Центр журналистских расследований.

СМИ утверждпют, что поиск доноров в Николаевской областной станции переливания крови перекладывают на родственников пациентов.

Жительница Николаева Алина Бойко утверждает, что ей пришлось платить не только за лечение матери, болеющей железодефицитной анемией, но и за компоненты крови. На тот момент она лежала в отделении терапии больницы скорой медицинской помощи (БСМП).

— Мне дали направление и сказали, что я должна привезти с печатью, что кровь сдана. В регистратуре (станции переливания крови — прим.) меня отправили в кабинет к заму, не помню его имя, он мне сказал, что крови нет. Списывается все на ковид. Я вышла, тут же у меня взял человек-донор деньги, 500 гривен, зашел в этот кабинет и вышел с печатью. Обидно, что такие руководящие должности занимают люди, которые просто превратили это в бизнес, — рассказала Алина Бойко.

Несмотря на то, что донор не сдал кровь, сославшись на плохое самочувствие, печать о сдаче компонентов крови на направлении уже была поставлена.

В одной из групп в соцсети Facebook имеется пост женщины, которой в роддоме также дали направление на сдачу крови. Она поинтересовалась можно ли поставить штамп за деньги, поскольку сдать для нее кровь некому.

В комментариях к публикации пользователи соцсети пишут, что в 2018 году такая «услуга» стоила около 200 гривен, сейчас — от 300 гривен.

— Заходите прямиком в бухгалтерию (слева от регистратуры), и у них можно купить эти справки, — поделилась одна из комментаторов.

Другая местная жительница пишет, что купила печать за «благотворительный взнос».

Главврач областной станции переливания крови Валерий Чиняков никак не прокомментировал Центру продажу штампов. На момент подготовки материала, по его словам, он находился на больничном.

Заведующий отделением комплектования донорских кадров Евгений Попов отрицает, что в учреждении можно купить штампы и заявляет, что станция «на 100% обеспечивает николаевские больницы всеми необходимыми компонентами».

— Здесь все можно сделать без денег. Просто это будет чуть дольше. Мы никакие 500 гривен не требуем, — сказал Евгений Попов.

Ранее сообщалось, что в среду, 5 января, недавно назначенная исполняющая обязанности директора Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Ярослава Студзинская пришла с адвокатом в больницу, однако сотрудники больницы попытались их выгнать. Позже Ярославе Студзинской и ее адвокату все же удалось пройти в кабинет директора в сопровождении правоохранителей, которые силой оттеснили сотрудников больницы.

Также сообщалось, что в своем видеообращении она попыталась убедить коллектив больницы в том, что с ее приходом для них ничего не изменится.

Напомним, адвокат Владимир Тимошин, который занимается делом Светланы Федоровой, недавно уволенной с должности главного врача Николаевской инфекционной больницы, предложил руководству области урегулировать вопрос до суда.

Как сообщалось, в Николаевской ОГА заявили, что сполняющая обязанности руководителя КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Ярослава Студзинская была назначена законно — на основании положений решения областного совета и постановления Кабмина.

Сотрудники КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» заявили о том, что Николаевская облгосадминистрация не имела права назначать новую руководительницу.

Напомним, 24 декабря, в Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний прибыли представители облсовета и ОГА с требованием предоставить доказательства увольнения Светланы Федоровой с должности директора.

В больнице же отметили, что в решении сессии даже не написано, с какого числа Светлану Федорову нужно уволить. Сотрудники центра не имеют на руках контракта, подписанного между Светланой Федоровой и областным советом и не знают, кто вообще имеет право его читать.

Как известно, на сессии областного совета 21 декабря депутаты уволили главврача николаевской «инфекционки» Светлану Фёдорову. В этот же день её исключенили из состава фракции «Наш край» в областном совете.

Коллектив КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» подготовил обращение в Верховную Раду, Кабинет Министров, Офис Президента и Минздрав с требованием вернуть должность главврача Светдане Федоровой.

А профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская назвала расправой увольнение Светланы Федоровой.

Среди голосовавших за отстранение Светланы Федоровой оказался глава фракции «Наш край» в областном совете, спонсор областного центра лечения инфекционных заболеваний Юрий Кормышкин. Позже он объяснил свое голосование за увольнение Светланы Федоровой с должности главврача николаевской «инфекционки» тем, что, будучи в должности, она начала заниматься политикой.

В то же время в партии «Наш край» заявили, что не одобряют поведение Светланы Федоровой, которая систематически оскорбляет президента и руководство области.

Отметим, что Юрий Кормышкин помогал инфекционной больнице как спонсор, а также несколько раз лечился там от коронавируса.

Ранее сообщалось, что уволенная по решению сессии Николаевского облсовета с должности директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова сможет продолжить работу в больнице в качестве штатного врача.