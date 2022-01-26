25 января во время прямого эфира городского головы Александра Сенкевича в социальных сетях в адрес мэра поступило немало вопросов по защитным сооружениям на территории города.

На сайте Николаевского городского совета разместили перечень и адреса защитных сооружений гражданской защиты.

Адрес расположения защитных сооружений на случай возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Николаева:

улица Георгия Гонгаде, 26-2С

улица Дунаева, 39 С

улица Заводская, 1 к.2 В

улица Сенная, 33 В

улица Защука, 25-А/С

проспект Центральный, 24 В

переулок Радио, 4/6 В

улица Московская, 85 У

улица Фалеевская, 91- В/2

проспект Центральный, 22-Б/2

Пушкинская, 66-А/2

Мореходная, 1 В

Декабристов,41 В

Декабристов 23- А/8

Шевченко, 64-А/18

Потемкинская, 28 В

Никольская, 15 У

Маршала Василевского, 55 Б

Декабристов,21 В

Московская, 4- А/2

Шевченко, 69- А/2

Спасская, 50 У

Адмиральская, 37 В

Шнеерсона, 2В

Центральный, 94- А/4

Набережная, 17 к.3

Набережная, 17 к.4

Оберегова, 1С

Набережная, 5В

Адмиральская 2, к.2 В

Фалеевская,1 В

Фалеевская,3 С

Московская, 13/2 С

Московская, 13/1 С

Никольская,51У

Набережная, 5/11 В

Адмиральская, 23 В

Адмиральская, 29 В

Большая Морская, 65

Шевченко, 58 У

Адмирала Макарова,39 В

проспект Центральный, 71 В

Московская, 33 В

улица Адмирала Макарова, 58 В

Декабристов 38/1 - С

проспект Центральный, 69/1-С

проспект Центральный, 69/2-С

Потемкинская, 12 В

Большая Морская, 43 В

Адмирала Макарова,8 В

Никольская, 9-А/2

Потемкинская, 16 В

Потемкинская, 55 В

Потемкинская, 45/47

Потемкинская, 52/С

Инженерная, 13 у

Заводская, 2-А/2

8-я Продольная, 2С

Мира,2-А/30

Чкалова, 213-А/2

Маршала Василевского,59-А/2

Пограничная, 244-Б/1

Пограничная , 234 В

Чкалова, 199 В

Космонавтов, 75 В

4-я Продольная, 72В

28 Армии, 12

28 Армии, 14

Молодогвардейская, 42 В

Молодогвардейская, 61 В

Молодогвардейская, 65 У

Космонавтов, 60 У

Космонавтов, 64 В

проспект Богоявленский, 30 У

проспект Богоявленский, 36 У

проспект Богоявленский, 38 У

проспект Богоявленский, 42

Космонавтов, 79/1 С

Лягина, 26 а/4

Напомним, что по состоянию на май 2021 года в Николаеве насчитывается 222 убежищ, среди которых всего 20 содержатся без нарушений государственных строительных норм. При этом 145 вообще нельзя использовать.

Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что городские власти проверяют готовность и состояние бомбоубежищ, при этом он считает, что жители Николаева не думают о войне благодаря многочисленному военному контингенту в городе.