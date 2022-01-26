25 января во время прямого эфира городского головы Александра Сенкевича в социальных сетях в адрес мэра поступило немало вопросов по защитным сооружениям на территории города.
На сайте Николаевского городского совета разместили перечень и адреса защитных сооружений гражданской защиты.
Адрес расположения защитных сооружений на случай возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Николаева:
Напомним, что по состоянию на май 2021 года в Николаеве насчитывается 222 убежищ, среди которых всего 20 содержатся без нарушений государственных строительных норм. При этом 145 вообще нельзя использовать.
Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что городские власти проверяют готовность и состояние бомбоубежищ, при этом он считает, что жители Николаева не думают о войне благодаря многочисленному военному контингенту в городе.
25 января во время прямого эфира городского головы Александра Сенкевича в социальных сетях в адрес мэра поступило немало вопросов по защитным сооружениям на территории города.
На сайте Николаевского городского совета разместили перечень и адреса защитных сооружений гражданской защиты.
Адрес расположения защитных сооружений на случай возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Николаева:
Напомним, что по состоянию на май 2021 года в Николаеве насчитывается 222 убежищ, среди которых всего 20 содержатся без нарушений государственных строительных норм. При этом 145 вообще нельзя использовать.
Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что городские власти проверяют готовность и состояние бомбоубежищ, при этом он считает, что жители Николаева не думают о войне благодаря многочисленному военному контингенту в городе.