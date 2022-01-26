Киевский городской голова Виталий Кличко заявил о «четком плане» действий у столичных властей на случай российского вторжения.

Об этом передает Радио Свобода.

— В Киеве разработан четкий план, предоставлена информация о бомбоубежищах, расположенных вблизи определенных объектов. Ключевым бомбоубежищем в Киеве также определен Киевский метрополитен, который, не дай Бог, в случае времени «Ч» будет готов принять людей, которые смогут скрыться во время возможного нападения. В случае чрезвычайной ситуации у нас есть сирены, которые будут извещать об угрозе. В таком случае понадобятся все средства коммуникации — телевидение, радио, которые будут предоставлять информацию о действиях, — рассказал Виталий Кличко.

Он выразил надежду, что такие защитные меры не понадобятся и что вторжение не состоится.

Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким уверен, что жителям региона не нужно паниковать из-за возможного вторжения российских военных.

Отметим, что по данным немецкого издания Bild, Россия рассматривает план захватить две трети территории Украины, включительно с Киевом. При этом предусматривается проведение спецоперации между границей Николаевской области и пригородом Одессы.

Недавно военные тренировались держать оборону на побережье возле Коблево.