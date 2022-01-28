Руководство Коблевской громады ищет инвестора для строительства мусороперерабатывающего комплекса.

Соответствующая информация размещена на сайте громады.

Коблевский сельский совет объявляет инвестиционный конкурс строительства экологического комплекса по переработке твердых бытовых отходов «Чисте Коблеве».

Цель конкурса — привлечение инвестора для строительства экологического комплекса по переработке твердых бытовых отходов.

Заявки принимаются до 16:00 21 февраля. Рассмотрение предложений состоится 28 февраля, а результаты объявят 1 марта.

Напомним, что городские власти Николаева приступают к разработке новой стратегии для решения проблемы с мусором.

Напомним, в Николаеве с 1 февраля 2022 года повысятся тарифы на вывоз бытовых отходов. Соответствующее решение было утверждено на заседании исполкома в среду, 22 декабря.