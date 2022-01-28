Национальная академия наук Украины прогнозирует на начало февраля пиковый суточный прирост новых больных коронавирусом на уровне 52 тысяч.

Об этом говорится на сайте Национальной академии наук Украины.

По расчетам НАН, среднее суточное количество новых больных с 26 января по 1 февраля будет на уровне 29 878 человек (от 25 012 до 34 266). Уже со 2 по 8 февраля прогнозируются пиковые показатели — средний прирост составит 39 241 больных в сутки (от 20 596 до 52 651).

Напомним, что за прошлые сутки в Украине выявили 35 тысяч новых зараженных коронавирусом.

При этом показатель смертности при таком количестве заражений относительно невысок — за прошлые сутки умерли 144 человека. В Украине распространяется штамм «Омикрон», который считается менее смертельным.