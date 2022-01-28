В четверг, 28 января, Украина и Румыния совместно тренировали спасателей возле реки Дунай. Спасатели должны были справиться с имитацией ЧП на воде.

Об этом информирует EVZ.

Легенда учений заключалаась в том, что на борту речного судна начался разрушительный пожар, котороый привел к гибели нескольких членов команды. Тревога прозвучала в 8 утра.

Как румынские, так и украинские спасатели вошли в рукав Дуная, получив информацию о людях в воде и остающихся на горящем корабле членов экипажа. Всех пострадавших достали из воды и сняли с корабля, после чего разместили в палатках скорой помощи, установленных на берегу реки.

Для поиска пропавших без вести пожарные подняли в воздух вертолет, который прокурсировал над районом.

— Учения были запланированы для выяснения времени реакции румынских и украинских властей в случае крупного морского инцидента на речной границе между двумя государствами, — добавляет издание.

Дельта Дуная (3446 км²), расположенная в основном в Румынии и частично в Украине, является второй по величине в Европе.

Как сообщалось, на Закарпатье горные спасатели выручили группу туристов, угодившую под снежный оползень.