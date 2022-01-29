В Днепре в субботу, 29 января, проходит прощание с погибшими при стрельбе на Южном машиностроительном заводе, где были убиты четыре бойца Нацгвардии и гражданская женщина.

Церемония проходит во Дворце культуры машиностроителей в Днепре.

— Пришли родственники, друзья погибших и нацгвардейцы Украины. Также приехал мэр Борис Филатов, — пишут местные паблики.

Также указано, что есть военный оркестр.

Напомним, 27 января около четырех часов 20-летний нацгвардеец Артем Рябчук взял из оружейной автомат и расстрелял своих сослуживцев. Погибли пять человек, еще пять были ранены. Патрульная полиция задержала его под Днепром. Накануне суд отправил его в СИЗО.

В этот же день раненых солдат прооперировали. На сегодня состояние двоих пострадавших военных тяжелое. Еще двоих раненых готовятся перевести из реанимации.