|Скорость ветра:
|5.8 м/с
|Восход солнца:
|07:21
|Заход солнца:
|16:49
|Температура завтра:
|0 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|07:37
|Заход солнца:
|16:44
|Температура завтра:
|+2 C°
На железнодорожных вокзалах Украины проверят все подвесные люстры, причиной этого стало вчерашнее падение люстры на вокзале в Днепре после замены ламп.
Об этом сообщает сайт Укрзализныци.
Сообщается, что вчера на центральном вокзале Днепра меняли лампы на люстре. Но при ее поднятии оборвался трос, и она упала на пол. Зона работ была ограждена, поэтому никто не пострадал.
В связи с инцидентом на всех вокзалах проведут внеплановую проверку подвесных люстр. В компании отмечают, что инфраструктура пассажирских перевозок много лет нуждается в обновлении, а срок эксплуатации части оборудования подходит к завершению.
Ориентировочный объем инвестиций, необходимый для модернизации железнодорожного вокзала в Николаеве, составляет 80 миллионов гривен.
На железнодорожных вокзалах Украины проверят все подвесные люстры, причиной этого стало вчерашнее падение люстры на вокзале в Днепре после замены ламп.
Об этом сообщает сайт Укрзализныци.
Сообщается, что вчера на центральном вокзале Днепра меняли лампы на люстре. Но при ее поднятии оборвался трос, и она упала на пол. Зона работ была ограждена, поэтому никто не пострадал.
В связи с инцидентом на всех вокзалах проведут внеплановую проверку подвесных люстр. В компании отмечают, что инфраструктура пассажирских перевозок много лет нуждается в обновлении, а срок эксплуатации части оборудования подходит к завершению.
Ориентировочный объем инвестиций, необходимый для модернизации железнодорожного вокзала в Николаеве, составляет 80 миллионов гривен.