Украинские правоохранители без деталей заявили о поимке лиц, которые «планировали массовые беспорядки на территории Украины». Подробная информация об этом деле прозвучит на брифинге завтра.
Анонс размещен на сайте Национальной полиции Украины.
Брифинг по поводу задержанных в ходе спецоперации в понедельник, 31 января, дадут министр внутренних дел Денис Монастырский и глава Нацполиции Игорь Клименко.
Журналистов просят иметь при себе ПЦР-тест либо свидетельство о вакцинации.
Как сообщалось, на фоне стягивания войск к Украине российские СМИ начали писать об «украинских диверсантах».
Украинские правоохранители без деталей заявили о поимке лиц, которые «планировали массовые беспорядки на территории Украины». Подробная информация об этом деле прозвучит на брифинге завтра.
Анонс размещен на сайте Национальной полиции Украины.
Брифинг по поводу задержанных в ходе спецоперации в понедельник, 31 января, дадут министр внутренних дел Денис Монастырский и глава Нацполиции Игорь Клименко.
Журналистов просят иметь при себе ПЦР-тест либо свидетельство о вакцинации.
Как сообщалось, на фоне стягивания войск к Украине российские СМИ начали писать об «украинских диверсантах».