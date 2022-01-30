Украинские правоохранители без деталей заявили о поимке лиц, которые «планировали массовые беспорядки на территории Украины». Подробная информация об этом деле прозвучит на брифинге завтра.

Анонс размещен на сайте Национальной полиции Украины.

Брифинг по поводу задержанных в ходе спецоперации в понедельник, 31 января, дадут министр внутренних дел Денис Монастырский и глава Нацполиции Игорь Клименко.

Журналистов просят иметь при себе ПЦР-тест либо свидетельство о вакцинации.

Как сообщалось, на фоне стягивания войск к Украине российские СМИ начали писать об «украинских диверсантах».