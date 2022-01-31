С 31 января учреждения общего среднего образования Новофедоровки, Украинки и Анатольевки перешли на дистанционное обучение. Это связано со всплеском заболеваемости коронавирусом, а также с распространением других острых респираторных вирусных инфекций.

По словам начальника отдела образования, сложно отследить ситуацию заболеваемости, так как не все родители учеников обращаются в больницу, сообщает «О Коблево».

Вторую неделю на дистанционном обучении находятся Коблевское и Анатольевское учреждения общего среднего образования. С 31 января в онлайн формат перешли Новофедоровское, Украинское и Анатольевское учреждения. Переход на дистанционное обучение связан с ростом заболеваемости коронавирусом и другими сезонными инфекциями, такими как грипп. Много больных среди учителей. Чтобы прервать цепочку массовой заболеваемости, принято решение перейти на удаленное обучение. На стационаре, на данный момент, находится только Рыбаковское учреждение.

Главный врач Коблевской ОТГ рассказал, что в громаде наблюдается рост заболеваемости коронавирусом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями.

— 60-70% жителей Коблевской ОТГ заражаются коронавирусом и другими ОРВИ. Медучреждения Коблевской ОТГ работают на 30%, так как многие сотрудники болеют. Прошу всех жителей нашей громады соблюдать противоэпидемиологические меры, а в случае плохого самочувствия обращаться к семейному врачу, — рассказал главный врач КНП «ЦПМСП» Коблевского сельсовета Виктор Чернега.

Напомним, что Министерство образования и науки Украины направило руководителям учебных заведений письма с рекомендацией перевести учащихся и студентов на дистанционное обучение.

Напомним, в Николаеве часть школ от 18 января перевели на дистанционную форму обучения. Это произошло из-за постоянных сообщений о «минировании»