Горожане и местные активисты поделились мнением о возобновлении аренды сквера со скейт-парком на Херсонском шоссе.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Как известно, бывший арендатор сквера, ТОВ «Кристина», возобновил свои права на аренду территории в Верховном суде Украины. При этом представители юридического департамента Николаевского горсовета даже не знали о слушаниях.

Принятое решение стало неожиданностью не только для городских властей, но и для местных жителей.

— Естественно, шок, потому что уже какой-то период времени мы думали, что о сквере беспокоиться вообще не стоит. Мы выиграли два суда и не знали, когда будет третий. О том, что суд мы проиграли, узнали только в январе, — говорит активистка Светлана Таранова.

В юридическом департаменте горсовета планируют изучить вопрос тщательнее.

— Предварительно хотим рассмотреть с управлением земельных ресурсов вопрос дальнейшего действия договора аренды, есть ли там какие-то нарушения или нет. Если будут основания для возможного разрыва, мы это также будем рассматривать, — сообщил заместитель директора ведомства Евгений Юзвак.

Пока юристы занимаются разрешением ситуации законным путем, активисты и небезразличные горожане следят за территорией сквера, чтобы не допустить начало строительства. Суд продлил договор аренды земли до 2023 года, но люди настроены не допустить этого.

— Я очень сильно не хочу уходить в глухую оборону и заниматься защитой этого сквера, нам нужно развитие. Есть вдруг, не дай Бог, тут появится какой-то заборчик, перекроем Херсонское шоссе. Мы будем делать все возможное, чтобы не отдать наш сквер, а оставить его нашим детям, — заявил местный житель Евгений Корольков.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что даже при условии продления договора аренды ООО «Кристина» необходимо получить градостроительные нормы, что не представляется возможным.