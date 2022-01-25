В Николаеве оказался под угрозой сноса скейт-парк на Херсонском шоссе, который мэр города Александр Сенкевич торжественно открывал в 2020 году по случаю Дня города.

Об этом в Facebook написал один из инициаторов создания парка Евгений Корольков.

По его информации, бывший арендатор сквера, ТОВ «Кристина», возобновил свои права на аренду сквера в Верховном суде Украины. Указывается, что представители юридического департамента даже не знали о слушаниях.

— Хозяйственный суд они проиграли, Апелляционный тоже проиграли, а в Верховном выиграли. Не знаю, как так случилось. В юридическом отделе городского совета тоже не знают, их на суде не было, но факт остается фактом, 24 ноября 2021 года суд признал решение сессии Николаевского городского совета «о не продлении договора аренды» незаконным и возобновил права ТОВ «Кристина» на дальнейшую аренду, — сообщил Евгений Корольков.

При этом он сразу предупредил, что местные жители не позволят снести объект.

— Жители Херсонского шоссе слишком много сил в него вложили. И если вдруг, не дай Бог, там вырастит какой-то заборчик, мы ведь выйдем! Я знаю, что ни один житель Херсонского шоссе этого не потерпит, мы умеем вместе решать проблемы, мы умеем объединяться и мы умеем отстаивать свои права! Не доводите нас! А теперь к конструктиву. Я не знаю, что там произошло в суде, но прошу всех, кто может исправить ситуацию, включиться в процесс незамедлительно! Насколько я уже смог разобраться, там есть чем играть, главное не тормозить, — резюмировал Евгений Корольков.

Спортивный объект построен в рамках программы общественного бюджета, его авторы — Денис Сисин и Евгений Корольков.

12 сентября 2020 года, в день рождения Николаева, на Херсонском шоссе торжественно открыли современный скейт-парк.