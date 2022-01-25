Мэр Николаева Александр Сенкевич прокомментировал ситуацию со скейт-парком на Херсонском шоссе, который оказался под угрозой сноса из-за возобновления прав бывшего арендатора участка.

Об этом шла речь в ходе прямого эфира городского головы в соцсетях во вторник, 25 января.

Александр Сенкевич напомнил, что решение о непродлении договора аренды сквера с ООО «Кристина» принял городской совет прошлого созыва в 2018 году.

После этого представители ООО «Кристина» обратились в суд, чтобы возобновить свои права на аренду территории.

— Интересы территориальной громады представлял юридический департамент. Суды первой и апелляционной инстанции согласились с аргументами нашего юридического департамента и отказали в удовлетворении исковых требований в полном объеме, — рассказал мэр Николаева.

Однако затем сторона ООО «Кристина» все же выиграла дело, обратившись в Верховный суд Украины.

— Аргументы такие: истец придерживался установленной договором и законодательством аренды срока для обращения с ходатайством о возобновлении договора аренды земли, Николаевский городской совет в месячный срок, установленный законом, не принял решение об отказе. Хочу напомнить, что фирма обратилась 5 мая 2018 года, а решение об отказе они получили 20 марта 2019 года, то есть, почти через год. Поэтому сейчас Николаевский городской совет решает юридические вопросы, — объяснил Александр Сенкевич.

По его мнению, со сменой созыва городского совета сменился подход к управлению Николаевом, «идеология» в целом. Поэтому власти решили, что на месте, которое сдавали в аренду предпринимателю, теперь будет зеленая зона.

— Мы, как жители, делегируем свои голоса на управление городом депутатам. Депутаты говорят, что на этой территории будет зеленая зона. Фирма говорит: «Нет, мы хотим построить там дом, заработать денег. Мы им говорим: «Друзья, ну не будет у вас этого, потому что мы отказываем вам и разрываем договор аренды земли». А люди что делают, говорят: «Нет, мы пойдем в суд». Есть такая пословица — насильно мил не будешь, — убежден мэр.

Он отметил, что даже при условии продления договора аренды ООО «Кристина» необходимо получить градостроительные нормы, что не представляется возможным.

— В мае, я надеюсь, вынесут на голосование наш генплан, который сейчас обсуждается постоянно. В этом генплане эта зона выделена, как зеленая зона. Как можно против генплана что-то построить? — добавил Александр Сенкевич.

Городской голова подчеркнул, что на спорном участке будут развивать инфраструктуру для детей и молодежи.

— Не получится там ничего строить ни Кристине, ни Марине, ни Свете, ни Саше, ни Коле. Поэтому заканчивайте эти истории, разрывайте договор и идите с Богом подальше от этого сквера, — заключил мэр.

Напомним, современный скейт-парк на Херсонском шоссе открыли в день рождения Николаева, 12 сентября 2020 года.