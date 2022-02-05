Сегодня днем, 5 февраля, в районе поворота в микрорайон Матвеевка Центрального района Николаева возле так называемой «киевской» трассы неизвестные рубили зеленые насаждения вдоль дороги.

Об этом НикВести сообщили свидетели происходящего, предоставив соответствующие фотографии.

По словам очевидцев, автомобиль марки Ford Transit, грузовой фургон белого цвета, с номером регистрации ВЕ3812ЕР в 14:00 стоял на обочине дороги с открытым багажником. Было видно, что машина доверху набита бревнами.

Возле машины находился мужчина, который продолжал загрузку дерева в автомобиль. Рядом на земле лежала бензопила.

По словам свидетелей, на том месте растут кусты маслины.

Закончив загрузку автомобиля, мужчина направился в сторону микрорайона Матвеевка.

Отметим, что приобрести дрова, заготовленные законным способом, можно на государственном предприятии «Николаевское лесное хозяйство».

Напомним, ранее в в Государственной экологической инспекцией Юго-Западного округа сообщили о том, что в Николаевской области в лесополосе незаконно срубили 601 дерево. Ущерб составляет 655,8 тысяч гривен.

Ранее депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко заявила о том, что на территории Еланецкого района проводится массовая незаконная вырубка лесополос.