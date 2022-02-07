Из поданных 8,1 миллиона заявок на получение 1 тысячи гривен в рамках программы «єПідтримка» вакцинированные украинцы уже потратили 2,5 милларда гривен.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в Facebook.

— Самыми популярными направлениями остаются книги (885 миллионов гривен), кино (568 миллионов гривен) и железнодорожные билеты (284 миллиона гривен). На лекарства украинцы в возрасте от 60 лет израсходовали уже 179 миллионов гривен, — написал Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что получить 1000 грн в рамках программы «єПідтримка» теперь могут и вакцинированные подростки от 14 лет.

— Кроме того, потратить средства можно еще и на образовательные курсы, спортивные товары, канцтовары, школьные принадлежности и печатную продукцию, — отметил премьер-министр.