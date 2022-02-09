В Новом Буге проектанты изучают законодательные и строительные нормы, которые необходимо учесть при строительстве новой школы.

Об этом рассказал городской голова Нового Буга Максим Лагодиенко изданию «ТУТ.ІНФО».

Он отметил, что общался с народным депутатом Украины Игорем Негулевским по вопросу строительства новой школы. Для получения финансирования необходимо разработать проектную документацию. Максим Лагодиенко подчеркнул, что сейчас изучаются исходные данные, которые включают геодезию, геологию, различные строительные нормы. После этого проектанты смогут сказать, где в Новом Буге можно строить новую школу.

— Была предварительная договоренность, что в случаи наличия проекта на строительство новой школы, будет обеспечено финансирование. О деталях я сейчас не могу сказать, сейчас поработают проектанты по исходным данным. Если нормы ГСН позволят строить на старом месте, где была первая школа, то это будет определено основным местом, — сообщил он.

Результаты работы планирует представить на заседании сессии городского совета 22 февраля. Также Максим Лагодиенко отметил, что сейчас не стоит вопрос закрытия школы №1. Проект, который был опубликован депутатами в Facebook, еще не прошел обсуждения среди депутатов и представителей сферы образования.

— Проект решения дает основания для рассмотрения вопроса. А последующем будут рекомендации. Это был толчок к тому, чтобы рассмотреть все эти вопросы. Почему возникла обеспокоенность? Потому что общественности не довели правильно информацию, — подчеркнул он.

Напомним, что народный депутат Украины Игорь Негулевский пообещал, что школу №1 в Новом Буге Николаевской области не закроют. По его словам, уже согласован план строительства школы и графики работ.

Ранее появилась информация, что в Новом Буге планируют запретить набор первого и десятого классов в школе №1, что приведет к закрытию учебного заведения.