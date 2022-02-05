Народный депутат Украины Игорь Нигулевский пообещал, что школу №1 в Новом Буге Николаевской области не закроют. По его словам, уже согласован план строительства школы и графики работ.

Об этом Игорь Негулевский сообщил на своей странице в Facebook.

— Друзья, недавно сетью снова распространились возмущения по поводу аварийного состояния школы в Новом Буге. Хочу заверить вас, что ее закрытия не будет. На днях я встретился по этому вопросу с Администрацией Президента, согласовал строительство школы, составил план. Состоялись переговоры с городским головой Нового Буга Максимом Лагодиенко, согласование графиков и начало процедуры. В этом году процесс будет начат, поэтому скажем зраде — нет. Работаем! — написал Игорь Негулевский.

Ранее появилась информация, что в Новом Буге планируют запретить набор первого и десятого классов в школе №1, что приведет к закрытию учебного заведения.