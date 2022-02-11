По состоянию на конец декабря 2021 года жители Николаевской области суммарно были должны за коммунальные услуги 1 миллиард 282 миллиона 400 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики в Николаевской области.

Больше всего жители Николаевщины должны за газ и его доставку. Структура долга выглядит следующим образом:

за поставку и распределение природного газа — 599,5 миллиона гривен;

за поставку тепловой энергии и горячей воды — 336,4 миллиона гривен;

за водоснабжение и водоотвод — 140,3 миллиона гривен;

за управление многоквартирным домом — 110,4 миллиона гривен;

за поставку и распределение электроэнергии — 68,4 миллиона гривен;

за вывоз мусора — 27,4 миллиона гривен.

В декабре жители Николаевской области заключили 258 договоров реструктуризации задолженности на общую сумму 1,5 миллиона гривен. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 921,4 тысячи гривен.

Как сообщалось, к концу ноября сумма долга составляла 1 миллиард 41 миллион 200 тысяч гривен. Таким образом за декабрь долг увеличился больше чем на 200 миллионов.

Напомним, Госстат сообщил, что среднестатистическая семья в Николаевской области тратит в месяц почти 11 тысяч гривен, а больше всего трат приходится на продукты питания.