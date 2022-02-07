Среднестатистическая семья в Николаевской области тратит в месяц почти 11 тысяч гривен, а больше всего трат приходится на продукты питания.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики по структуре денежных трат по регионам Украины.

Статистически, среднее домохозяйство в Николаевской области состоит из 2,08 человека — речь идет о семьях и людях, проживающих вместе.

Ежемесячно семьи тратят в среднем 10 тысяч 949 гривен 43 копейки. Из низ 4 тысячи 468 гривен (40,9%) — на продукты питания, 634 гривны (5,8%) — одежду и обувь, 1414 гривен (12,8%) — коммунальные услуги и оплату жилья. Расходы на медицину составляют 382 гривны (3,5%), связь — 353 (3,2%), отдых — 145 (1,3%), образование — 218 (2%), на питание вне дома — 200 гривен (1,8%), помощь родственникам и другим людям — 358 гривен (3,3%).

Отметим, что цифры составляются на основе средних показателей всех домохозяйств. Это означает, что одна семья, например, может регулярно посещать кафе и рестораны, а другая вовсе не ходить в какие-либо заведения.

Примечательно, что в общей структуре расходов, в процентном соотношении николаевцы тратят на питание меньше, чем в среднем по Украине — 48%. В денежном эквиваленте суммы схожи (по стране — 4,5 тысячи), как расходы на оплату коммунальных услуг — 1234 гривны в среднем по Украине.

Интересно, что в соседней Одесской области семьи тратят в целом немного меньше, чем в Николаевской — 9 тысяч 113 гривен, как и в Херсонской — 9 тысяч 543 гривны.

Напомним, по состоянию на январь 2022 года жителям Николаевщины задолжали 59 миллионов 675 тысяч гривен заработной платы.