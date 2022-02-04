По состоянию на январь 2022 года жителям Николаевщины задолжали 59 миллионов 675 тысяч гривен заработной платы.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики в Николаевской области.

При этом в декабре 2021-го долг достиг 64,6 миллиона гривен, но потом снизился до 59,7 миллиона.

На 1 января текущего года 42,5% задолженности приходилось на предприятия транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности.

Напомним, что согласно данным Государственной службы статистики, к концу 2021 года в Николаевской области размер средней зарплаты достиг 18,4 тысячи гривен, выше — только в Киеве.