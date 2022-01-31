Согласно данным Государственной службы статистики, к концу 2021 года в Николаевской области размер средней зарплаты достиг 18,4 тысячи гривен, выше — только в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные за декабрь 2021 года, опубликованные на сайте ведомства.

Указывается, что средняя заработная плата по Украине составила 17 тысяч 453 гривны. На первом месте по уровню зарплат — Киев с показателем в 26 тысяч 759 гривен.

При этом Николаевская область заняла второе место. Согласно официальным данным, средняя зарплата в декабре 2021 года по региону составила. 18 тысяч 414 тысяч гривен. За ней следуют Киевская (17 тысяч 409 гривен), Ровенская (17 тысяч 202 гривны) и Донецкая (17 тысяч 191 гривна) области.

Самые маленькие средние зарплаты зафиксированы в Кировоградской (13 тысяч 331 гривна), Черниговской (13 тысяч 537 гривен) и Ивано-Франковской (13 тысяч 988 гривен) областях.

При этом в соседней Николаевщине Одесской области, согласно данным Госстата, средняя зарплата составила 15 тысяч 379 гривен, а на Херсонщине 14 тысяч 253 гривны.

При этом, как сообщал Николаевстат в начале декабря, средняя номинальная зарплата в 3 квартале 2021 года в Николаевской области составила 13 тысяч 989 гривен. Таким образом за несколько месяцев произошел скачок почти в 5 тысяч гривен.