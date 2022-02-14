Больше 100 жителей Николаева прошли обучение для гражданского населения в случае вторжения или военных действий.

Об этом сообщили на странице Штаба защиты Николаевщины в Facebook.

Подготовка населения прошла в рамках всеукраинской кампании «Не паникуй! Готовься». В воскресенье, 13 февраля, участники программы освоили новые и обновили старые знания гражданской защиты. Для всех присутствующих было приготовлено несколько локаций по тактической медицине и огневой подготовке.

— У николаевцев была возможность отработать навыки обращения с оружием, подготовку к стрельбе, снаряжение и разрядку автоматного магазина, проведение сердечно-легочной реанимации и другие упражнения, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что во многих городах Украины начали проводить занятия по подготовке для гражданского населения. Главной задачей является научить и улучшить уровень подготовки гражданского населения при возможном наступлении российского агрессора.

Ранее сообщалось, что по информации издания The Guardian сообщает, президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней.

В то же время советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпиады в Пекине — до 20 февраля.

В СБУ заявили, что Украина столкнулась с мощной волной гибридной войны и нагнетания паники в информационном пространстве, в связи с этим граждан просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.