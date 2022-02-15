В Николаеве на пересечении улиц Соборная и Большая Морская приступили к демонтажу будки по продаже пива.

Об этом в Facebook сообщил директор Департамента внутреннего финконтроля и противодействия коррупции Андрей Ермолаев.

— Начали разбирать этот «пивняк». Скажу честно, давно хотели его разобрать. Всегда удивлялся, как можно было получить разрешения на эту будку. Тут совсем нет прохода людям. Думаю, что в ближайшее время закончим, — отметил он.

Напомним, что 21 января 2022 года в Николаеве начали демонтаж остановочного комплекса и киосков на пересечении улиц Большая Морская и Соборная.

Ранее сообщалось, что на улице Соборной в центре Николаева демонтировали два киоска для торговли кофе.