В Николаеве во вторник, 15 февраля, из-за проведения аварийно-ремонтных работ по проспекту Мира, 44, в некоторых домах не будет воды.

Об этом сообщили в «Николаевводоканале».

Водоснабжение прекращено с 13:30 и ориентировочно до 16:00 по проспекту Мира 42, 44, 46, 46а, 48. Без воды таже осталась общеобразовательная школа №50.

Ранее сообщалось, что в течение прошлого года юридический отдел НКП «Николаевводоканал» подготовил и передал в суд больше 2 тысяч исковых заявлений по взысканию средств с должников.

Напомним, с 1 февраля «Николаевводоканал» начнет начислять плату за абонентское обслуживание.