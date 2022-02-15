Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины создало рабочую группу по проверке функционирования Национального природного парка «Белобережье Святослава» из-за многочисленных жалоб на директора Виктора Коваля.

Об этом в Facebook сообщила экоактивистка Инна Тимченко.

В документе указано, что будет создана рабочая группа по вопросам функционирования НПП «Белобережье Святослава» и при необходимости будет выезд в парк. Члены рабочей группы должны будут подать предложения руководству министерства касающиеся решения проблемных вопросов функционирования НПП «Белобережье Святослава».

Ранее сообщалось, что новый директор Национального природного парка «Белобережье Святослава» Виктор Коваль пустился в оскорбления в адрес экоактивистки Инны Тимченко, которая ранее рассказала о жалобах на него сотрудников учреждения.

После этого Виктор Коваль заявил, что его страницу в Facebook взломали и что все сообщения писал не он. Для того, чтобы доказать это или опровергнуть, было направлено заявление в киберполицию.