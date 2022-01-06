Национальный экологический центр Украины просит Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины провести расследование ситуации с оскорблениями и увольнением сотрудников парка «Белобережье Святослава».

Соответствующее письмо опубликовала на своей странице в Facebook экоактивистка Инна Тимченко.

Речь идет о переписке нового директора Национального природного парка «Белобережье Святослава» Виктора Коваля с Инной Тимченко, в которой он пустился в оскорбления.

Представители экологического центра отмечают, что после этого Виктор Коваль заявил, что его страницу в Facebook взломали и что все сообщения писал не он. Для того, чтобы доказать это или опровергнуть, было направлено заявление в киберполицию.

— Хотя после выхода из состояния «новогодней эйфории» господин Коваль пытался отрицать авторство этих «шедевров», такие отрицания не вызывают доверия, принимая во внимание многочисленные факты его поведения на должности директора ранее. Кроме того, такое «авторство» может быть легко доведено технически через опровержение утверждений господина Коваля о том, что его Facebook-аккаунт взломали. Уже подано соответствующее заявление от пострадавшей (Инны Тимченко) в киберполицию. Следовательно, надеемся на сотрудничество Министерства защиты окружающей среды и в этом вопросе, — говорится в письме.

В Национальном экологическом центре Украины просят провести независимое расследование относительно действий нового директора парка, а также временно отстранить его от занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что бывшие сотрудники парка заявили о том, что Виктор Коваль вынуждает людей увольняться и оскорбляет их. Инна Тимченко поддержала работников «Белобережья Святослава», после чего оскорбления посыпались и в ее адресс.