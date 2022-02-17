В Министерстве образования дали разъяснение насчет обеспечения учебниками на государственном языке николаевских, одесских и херсонских школ, которые раньше были русскоязычными.

Об этом пишут на сайте Института модернизации содержания образования МОН Украины.

Известно, что соответствующее письмо в ведомство направил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

В публикации напомнили, что в 2018-2021 годах учебники на украинском языке для 5, 6, 7, 8, 10 и 11 классов издавались повторно для учреждений, которые ранее обучали на русском.

— Учащиеся этих классов полностью обеспечены учебниками на украинском языке, кроме случаев, когда органы управления образованием саботировали заказ учебников на украинском языке, надеясь на отмену языковой нормы Закона Украины «Об образовании», — отмечают в пояснении.

В этом году, сообщают в МОН, предусматривается также повторно издание учебников для 9 классов ООШ, которые использовались 5 лет.

Кроме того, министерство предоставило всем регионам возможность определить потребность в учебной литературе для 6 классов и обеспечить ее за счет учебников, изданных ранее для школ на неподконтрольных Украине территориях Донецкой области.

— Этой возможностью воспользовались 16 областей и Киев. В регионы поступило 139 тысяч 336 экземпляров украиноязычных учебников для 6 класса. Николаевская область отказалась от предоставленной возможности, а Одесская область забрала учебники для 6 класса на русском языке, — добавили в Институте модернизации содержания образования.

Указано, что в ответ на обращения департаментов образования и науки Николаевской и Одесской ОГА из резервного фонда МОН в начале февраля 2022-го выделили максимально имеющееся количество учебников — 4 тысячи 748 экземпляров для 5-11 классов и 10 тысяч 145 экземпляров для 1-11 классов ООШ.

— Органы управления образованием, своевременно позаботившиеся и заказавшие учебники на украинском языке, обеспечены ими полностью. Учебники отсутствуют только в тех регионах, где не проявили достаточного интереса и не заказали своевременно учебники на государственном языке, — пишут в министерстве.

Ранее сообщалось, что учебные кабинеты городских школ Николаева укомплектованы необходимым оборудованием всего на 2-59% от нормы.