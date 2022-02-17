В Министерстве образования дали разъяснение насчет обеспечения учебниками на государственном языке николаевских, одесских и херсонских школ, которые раньше были русскоязычными.
Об этом пишут на сайте Института модернизации содержания образования МОН Украины.
Известно, что соответствующее письмо в ведомство направил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.
В публикации напомнили, что в 2018-2021 годах учебники на украинском языке для 5, 6, 7, 8, 10 и 11 классов издавались повторно для учреждений, которые ранее обучали на русском.
— Учащиеся этих классов полностью обеспечены учебниками на украинском языке, кроме случаев, когда органы управления образованием саботировали заказ учебников на украинском языке, надеясь на отмену языковой нормы Закона Украины «Об образовании», — отмечают в пояснении.
В этом году, сообщают в МОН, предусматривается также повторно издание учебников для 9 классов ООШ, которые использовались 5 лет.
Кроме того, министерство предоставило всем регионам возможность определить потребность в учебной литературе для 6 классов и обеспечить ее за счет учебников, изданных ранее для школ на неподконтрольных Украине территориях Донецкой области.
— Этой возможностью воспользовались 16 областей и Киев. В регионы поступило 139 тысяч 336 экземпляров украиноязычных учебников для 6 класса. Николаевская область отказалась от предоставленной возможности, а Одесская область забрала учебники для 6 класса на русском языке, — добавили в Институте модернизации содержания образования.
Указано, что в ответ на обращения департаментов образования и науки Николаевской и Одесской ОГА из резервного фонда МОН в начале февраля 2022-го выделили максимально имеющееся количество учебников — 4 тысячи 748 экземпляров для 5-11 классов и 10 тысяч 145 экземпляров для 1-11 классов ООШ.
— Органы управления образованием, своевременно позаботившиеся и заказавшие учебники на украинском языке, обеспечены ими полностью. Учебники отсутствуют только в тех регионах, где не проявили достаточного интереса и не заказали своевременно учебники на государственном языке, — пишут в министерстве.
Ранее сообщалось, что учебные кабинеты городских школ Николаева укомплектованы необходимым оборудованием всего на 2-59% от нормы.
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В Министерстве образования дали разъяснение насчет обеспечения учебниками на государственном языке николаевских, одесских и херсонских школ, которые раньше были русскоязычными.
Об этом пишут на сайте Института модернизации содержания образования МОН Украины.
Известно, что соответствующее письмо в ведомство направил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.
В публикации напомнили, что в 2018-2021 годах учебники на украинском языке для 5, 6, 7, 8, 10 и 11 классов издавались повторно для учреждений, которые ранее обучали на русском.
— Учащиеся этих классов полностью обеспечены учебниками на украинском языке, кроме случаев, когда органы управления образованием саботировали заказ учебников на украинском языке, надеясь на отмену языковой нормы Закона Украины «Об образовании», — отмечают в пояснении.
В этом году, сообщают в МОН, предусматривается также повторно издание учебников для 9 классов ООШ, которые использовались 5 лет.
Кроме того, министерство предоставило всем регионам возможность определить потребность в учебной литературе для 6 классов и обеспечить ее за счет учебников, изданных ранее для школ на неподконтрольных Украине территориях Донецкой области.
— Этой возможностью воспользовались 16 областей и Киев. В регионы поступило 139 тысяч 336 экземпляров украиноязычных учебников для 6 класса. Николаевская область отказалась от предоставленной возможности, а Одесская область забрала учебники для 6 класса на русском языке, — добавили в Институте модернизации содержания образования.
Указано, что в ответ на обращения департаментов образования и науки Николаевской и Одесской ОГА из резервного фонда МОН в начале февраля 2022-го выделили максимально имеющееся количество учебников — 4 тысячи 748 экземпляров для 5-11 классов и 10 тысяч 145 экземпляров для 1-11 классов ООШ.
— Органы управления образованием, своевременно позаботившиеся и заказавшие учебники на украинском языке, обеспечены ими полностью. Учебники отсутствуют только в тех регионах, где не проявили достаточного интереса и не заказали своевременно учебники на государственном языке, — пишут в министерстве.
Ранее сообщалось, что учебные кабинеты городских школ Николаева укомплектованы необходимым оборудованием всего на 2-59% от нормы.