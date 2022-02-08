Учебные кабинеты городских школ Николаева укомплектованы необходимым оборудованием всего на 2-59% от нормы.

Об этом стало известно в ходе комиссии Николаевского городского совета по гуманитарным вопросам во вторник, 8 февраля, пишут НикВести.

Представительница управления образования городского совета рассказала, что укомплектовать школьные кабинеты всем необходимым панируют в 2022 году.

— В этом году запланировано за счет экономии сделать закупку учебных кабинетов, но в 2021 году это, к сожалению, сделать не удалось. Надеемся, что в этом году у нас все получится. Считаем, что каждое учреждение получить что-то из этого, – сказала она. — У директоров истерика, – ответила на слова представительницы управления глава комиссии Анна Норд.

После этого она зачитала предоставленную управлением образования информацию, согласно которой профильные кабинеты николаевских школ укомплектованы следующим образом:

кабинеты трудов укомплектованы на 7%;

кабинеты иностранных языков – на 25%;

кабинеты географии – на 27%;

кабинеты биологии – на 27%;

кабинеты химии – на 30%;

кабинеты физики – на 10%;

кабинеты математики – на 6%;

кабинеты правоведения – на 2%;

кабинеты истории – на 59%;

кабинеты украинского языка – на 59%.

— На 7% операционного стола вы много сделаете операций? Много ли вам дадут лицензий НСЗУ, если у вас обеспеченность 7% от нормы, – возмутилась Анна Норд.

После чего представительница гороно заявила, что управление собирается постепенно решать эту проблему, отметив, что школы с низким процентом укомплектованных необходимым оборудованием кабинетов могут продолжать свою работы и закрывать их нет необходимости.

Комиссия по гуманитарным вопросам дала поручению управлению образования предоставить сумму, которая необходима для того, чтобы на 70% укомплектовать кабинеты городских школ необходимым оборудованием. Это необходимо для того, чтобы внести эту сумму в случае корректировки бюджета Николаева.

Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что в городе нельзя полностью следовать реформе Минобразования и закрыть 10-11 классы во всех школах, которые под нее попадают.