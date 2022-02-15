Языковой омбудсмен Тарас Креминь написал письмо Министру образования и науки Сергею Шкарлетту, чтобы решить вопрос с поставкой учебников на украинском языке в Николаев и другие области.

Об этом говорится на официальном сайте омбудсмена.

В публикации проинформировали, что в Херсонской, Одесской областях, а также в Николаеве сложилась критическая ситуация именно в школах, которые до 1 сентября 2020 года обучали на негосударственном языке.

По этому поводу поступали обращения в местные громады о необходимости устранить нарушения по части 1 статьи 21 «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

— В ответах от органов местного самоуправления указано, что эту проблему не удается решить только перераспределением учебников между школами, административно-территориальными единицами или за счет специального резервного библиофонда. Однако согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 23.01.2019 № 41, издание учебников (кроме электронных) и пособий, а также приобретение прав на использование электронных учебников осуществляются по результатам конкурсных отборов, организуемых МОН, — отметил Тарас Креминь.

Уполномоченный по защите государственного языка подчеркнул, что вопрос обеспечения учебниками — прямая компетенция местных властей.

— Местные власти должны были собрать информацию, перераспределить учебники между учебными заведениями населенного пункта или области или вовремя сообщить в Институт модернизации содержания образования МОН, — добавил омбудсмен.

Ранее Тарас Креминь обратился к мэру Николаева Александру Сенкевичу с просьбой содействовать ликвидации рекламы, нарушающей языковой закон.