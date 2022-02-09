Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обратился к мэру Николаева Александру Сенкевичу с просьбой содействовать ликвидации рекламы, нарушающей языковой закон.

Об этом уведомляет пресс-служба омбудсмена.

Как указывают в сообщении, ему поступают многочисленные жалобы граждан на размещение различных вывесок, табличек, надписей на негосударственном языке.

В связи с этим Тарас Креминь обратился к городским головам населенных пунктов, в которых зафиксированы такие нарушения.

Это, кроме Николаева, Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Херсон, Сумы, Полтава, Чернигов, Черкассы, Черновцы, Кропивницкий, Ужгород, Кременчуг, Берегово, Мариуполь, Краматорск, Бахмут и Кривой Рог.

Письма также направили руководителям Волновахской, Славянской, Северодонецкой и Лисичанской городских военно-гражданских администраций, — добавили в пресс-службе.

— Городские власти должны внести в правила благоустройства своих населенных пунктов норму о том, что информация на таких вывесках, табличках и других носителях в обязательном порядке должна представляться на государственном языке с возможностью при необходимости дублирования на других языках, — прокомментировал Тарас Креминь.

Ранее уполномоченный по защите государственного языка призвал руководство Киева и Киевской области утвердить городскую и областную программы развития государственного языка.