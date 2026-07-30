Николаевщина получит почти ₴43 млн субвенции на модернизацию мастерских и лабораторий в профтехах

Николаев с высоты птичьего полёта, фото из открытых источников, взято для иллюстрации

Николаевская область получит 42,7 миллиона гривен государственной субвенции на модернизацию мастерских и лабораторий учреждений профессионального и предвузовского образования.

Соответствующее распределение средств утвердил Кабинет Министров Украины, пишут «НикВести».

Всего правительство выделило на эти нужды 860,5 миллиона гривен. Средства получат областные бюджеты и отдельные общины.

Соседняя Одесская область получит 13,19 миллиона гривен, тогда как Херсонская область в утвержденное правительством распределение субвенции не вошла

Деньги можно будет использовать на модернизацию учебных мастерских и лабораторий, а также на проекты, предусматривающие повышение энергоэффективности, безопасности и доступности образовательного пространства в учебных заведениях.

Ранее Министерство образования Украины определило пять учреждений профессионально-технического образования в Николаевской области, которые получат государственные средства на обновление мастерских. В частности, на обновление мастерской электрорадиотехнического профиля в профессиональном училище № 21 выделили 5 миллионов гривен.

Напомним, по состоянию на конец сентября 2024 года российские войска разрушили или повредили 10 из 24 учреждений профессионально-технического образования Николаевской области.