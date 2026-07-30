Николаевщина получит почти ₴43 млн субвенции на модернизацию мастерских и лабораторий в профтехах
-
- Юлия БойченкоРепортер
-
Николаевская область получит 42,7 миллиона гривен государственной субвенции на модернизацию мастерских и лабораторий учреждений профессионального и предвузовского образования.
Соответствующее распределение средств утвердил Кабинет Министров Украины, пишут «НикВести».
Всего правительство выделило на эти нужды 860,5 миллиона гривен. Средства получат областные бюджеты и отдельные общины.
Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.
Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.
Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым
Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.
Соседняя Одесская область получит 13,19 миллиона гривен, тогда как Херсонская область в утвержденное правительством распределение субвенции не вошла
Деньги можно будет использовать на модернизацию учебных мастерских и лабораторий, а также на проекты, предусматривающие повышение энергоэффективности, безопасности и доступности образовательного пространства в учебных заведениях.
Ранее Министерство образования Украины определило пять учреждений профессионально-технического образования в Николаевской области, которые получат государственные средства на обновление мастерских. В частности, на обновление мастерской электрорадиотехнического профиля в профессиональном училище № 21 выделили 5 миллионов гривен.
Напомним, по состоянию на конец сентября 2024 года российские войска разрушили или повредили 10 из 24 учреждений профессионально-технического образования Николаевской области.
Последние новости про: Госбюджет
Чтоб присоединиться к комментариям, авторизируйтесь на сайте НикВести