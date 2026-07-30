Правительство выделило ₴8,6 млн на горячее питание младших школьников в Николаевской области

Питание детей в школе, архивное фото «НикВести»

Правительство выделило 83,6 миллиона гривен субвенции на улучшение горячего питания и питания учеников начальных классов. Из этой суммы 8,6 миллиона гривен будут направлены общинам Николаевской области.

Соответствующее распределение средств утвердил Кабинет Министров Украины, пишет «НикВести».

Средства предоставляются за счет финансовой поддержки Всемирной продовольственной программы ООН (WFP). Они покроют часть стоимости одного горячего обеда для учеников 1-4 классов — 15 гривен на ребенка за каждый учебный день.

Наибольший объем финансирования среди громад области получил Николаев — 4,5 миллиона гривен. Также субвенцию предусмотрели для:

Первомайской громады — 1,13 миллиона гривен;

Вознесенской громады — 712,8 тысячи гривен;

Веселиновской громады — 325,7 тысячи гривен;

Врадиевской громады — 239 тысяч гривен;

Домановской громады — 207,3 тысячи гривен.

Финансирование также получат Березанская, Березнеговатская, Арбузинская, Прибужановская, Мигиевская, Каменомостовская, Благодатненская, Бужская, Мостовская, Прибужская, Владимировская, Вольнозапорожская, Новомариевская, Софиевская и Синюшинобродская громады.

Распределение субвенции из государственного бюджета на школьное питание, скриншот Распределение субвенции из государственного бюджета на школьное питание, скриншот

Субвенция будет предоставляться только тем учебным заведениям, где обучение проходит очно или в смешанном формате, а питание организовано в соответствии с государственными требованиями. Если после обеспечения горячими обедами учеников начальной школы останутся неиспользованные средства, громады смогут направить их на питание детей в пришкольных лагерях.

В целом финансирование получат общины восьми областей Украины — Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской.

Ранее сообщалось, что на питание в школах Николаева не хватает почти 41 миллион гривен на последние 4 месяца года. Тендер должны объявить до конца июля. В то же время на питание в детских садах Николаева требуется более 80 миллионов гривен до конца 2026 года.

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Нехватка средств в бюджете

Напомним, на сессии Николаевского городского совета 28 мая сообщили, что до конца 2026 года городу не хватает почти 150 миллионов гривен на питание детей в учебных заведениях. Из них более 109 миллионов гривен необходимо для детских садов, более 33 миллионов гривен — на софинансирование питания в школах, еще около 7 миллионов гривен — для специальной школы и учреждений профессионального образования.

Тогда депутаты горсовета обратились в Кабинет Министров и Верховную Раду с просьбой предусмотреть для Николаева дополнительное финансирование из государственного бюджета.

Исполком Николаевского горсовета в июне перераспределил 864,5 тысячи гривен на питание в детских садах. Тогда в мэрии отмечали, что этих средств хватит лишь до конца лета, после чего горсовет будет искать дополнительное финансирование. Для заключения договора на организацию питания в детских садах пока не хватает 60 миллионов.

В конце июня Министерство финансов Украины отказало Николаеву в выделении 150 миллионов гривен на организацию питания в учебных заведениях. В ведомстве пояснили, что эти расходы на детские сады и учреждения профессионального образования должны финансироваться из бюджета громады, а также обратили внимание на рост доходов городского бюджета.

1 июля правительство направило 187,5 миллиона гривен субвенции на питание школьников Николаевской области в сентябре-ноябре 2026 года.

Ранее мэр Александр Сенкевич заявлял, что бюджет Николаева на 2026 год является «бюджетом выживания» и не покрывает всех потребностей громады. По его словам, городу не хватает средств на повышение заработной платы педагогам, инициированное государством, оплату коммунальных услуг, ремонт дорог и другие расходы.

Еще в начале года городской голова Александр Сенкевич сообщал, что Министерство финансов проанализирует финансовое состояние Николаева, чтобы оценить потребность города в дополнительном финансировании. В то же время он подчеркивал, что окончательное решение зависит не только от расчетов Минфина, но и от политической воли парламента.