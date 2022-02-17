В Николаеве коммунальщики затампонировали 5 незаконных врезок в городскую дождевую канализацию.

Об этом сообщили в «ЭЛУ автодорог Николаев».

4 врезки перекрыли на территории ООО «ПобудСервисплюс» и ООО «Максимус-А», а также одну по проспекту Мира, 2.

— Было проведено обследование ливневой канализации по проспекту Мира. В ходе обследования выявлено, что в районе рынка «Колос» по проспекту Мира совершены незаконные врезки бытовой канализации в ливневую канализацию города. Администрация Ингульского района направила предписания данным предприятиям по восстановлению ливневой канализации в надлежащее техническое состояние и подключение к сети городской канализации. Еще одна врезка ликвидирована возле «Велмарта» в сквере. Владельцы последней врезки пока не найдены, — сообщили коммунальщики.

Ранее сообщалось, что в Николаев по улице Ялтинской затампонировано 4 незаконных канализационных врезки в дождевую канализацию.

Напомним, что мэр Александр Сенкевич сказал коммунальщикам не жалеть николаевцев, которые незаконно врезаются в ливневую канализацию, таким образом загрязняя реки бытовыми стоками.