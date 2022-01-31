Мэр Александр Сенкевич сказал коммунальщикам не жалеть николаевцев, которые незаконно врезаются в ливневую канализацию, таким образом загрязняя реки бытовыми стоками.

Об этом он заявил на аппаратном совещании в понедельник, 31 января, пишут НикВести.

Директор коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог» Виталий Шевченко отчитался, что за последний месяц по городу обнаружили 14 таких врезок. Половину из них еще не отключили, поскольку, чтобы это сделать, нужно подрывать асфальт, а погода не позволяет качественно уложить новый.

— За прошедший месяц на 14 участках выявлены незаконные врезки. Имеем на данный момент 7 адресов. Эти адреса в работе, потому что погодные условия не позволяют быстро и аккуратно привести в порядок прилегающую территорию после отключения. Тампонированием не обойдется. Нужно дорогу поднимать и заново укладывать поверхностный шар асфальтобетонного покрытия, — отметил Виталий Шевченко.

Он также отметил, что по данным адресам людей уже отрезали от ливневой канализации, но они повторно незаконно подключились.

На это городской голова назвал таких николаевцев негодяями, которые уничтожают экологию рек, так как с ливнестоками в водоемы попадают и бытовые.

— Что вы, не знаете, как работает экскаватор правильно? Мне кажется в этом вопросе не нужно иметь каких-то чувств к нарушителям. Потому что когда они подключаются к сливной канализации, руководствуются исключительно собственными экономическими интересами. То есть не хотят платить за то, что пользуются природными благами. Вообще, если так подумать, они просто уничтожают экологию наших рек. И дети, и мы с вами не можем пользоваться нашими реками, потому что какие-то негодяи их загрязняют, — сказал Александр Сенкевич.

Он добавил, что в Николаеве нет предприятий, которые могли бы загрязнять реки, имея ввиду химическую или тяжелую промышленность.

— Реки загрязнены исключительно бытовыми стоками канализационных сетей, которые подключаются (к ливневкам, — прим.) и загрязняют нам реки. И мы видим, что вода не голубая и прозрачная, а коричневая. Поэтому все им там ломайте, разрушайте, уничтожайте. Никаких у вас не должно быть сомнений. Знаете, это люди, которые думают не «что я сделал для города, а что город сделал для меня», — резюмировал мэр.

Напомним, в Лесках собираются за 7,5 миллиона гривен отремонтироватьливневый коллектор.

Также в Николаеве планируют реконструкцию коллектора по проспекту Центральному в районе остановки «Дормашина».

В июне 2021 года после очередных подтоплений Департамент ЖКХ горсовета Николаева заказал проект строительства ливневых коллекторов на проспекте Центральном в районе Дормашины. А во время обследования данного коллектора нашли незаконные врезки.