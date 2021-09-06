Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета объявил торги на услуги по капремонту коллектора дождевой канализации № 18 в микрорайоне Лески.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Ориентировочная стоимость закупки — 7 миллионов 501 тысяча гривен. Начало аукциона запланировано на 27 сентября. Закончить работы победитель должен будет до 1 июля 2022 года.

Согласно техзаданию, работы будут проводить на участке по улицам Белая и Генерала Карпенко. Для этого придется вырубить деревья. В документе отмечается, что они сухостойные. Взамен предусмотрено озеленение после завершения работ — высадка 269 кустов и деревьев.

В техзадании, в частности, отмечается, что кирпичные смотровые канализационные колодцы заменят на железобетонные, также обустроят бетонные колодцы, проложат трубы. После ремонт коллектора подрядчик должен будет обустроить тротуары и дорожки.

Напомним, что в Николаеве планируют реконструкцию коллектора по проспекту Центральному в районе остановки «Дормашина».

В июне после очередных подтоплений Департамент ЖКХ горсовета Николаева заказал проект строительства ливневых коллекторов на проспекте Центральном в районе Дормашины. А недавно во время обследования данного коллектора нашли незаконные врезки.

При этом, глава администрации Центрального района Александр Береза считает, что район «Дормашины» постоянно затапливает во время дождей из-за того, что ранее в этом месте проходило русло древней реки.