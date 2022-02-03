В Николаев затампонировано 4 незаконных канализационных врезки в дождевую канализацию.

Об этом сообщили в ЭЛУ автодорог Николаева.

При обследовании сетей бытовой и ливневой канализации на предмет обнаружения несанкционированных врезок, которые способствуют распространению нечистот и загрязняют экологию региона, бригадой ЭЛУ автодорог были обнаружены и ликвидированы 4 незаконных врезки по адресам:

6-я Ялтинская 6 —две врезки

5-я Ялтинская 62 — одна врезка

5-я Ялтинская 12 —одна врезка

Ранее мэр Александр Сенкевич сказал коммунальщикам не жалеть николаевцев, которые незаконно врезаются в ливневую канализацию, таким образом загрязняя реки бытовыми стоками.