КП «Николаевводоканал» работает по привычному графику и будет предоставлять услуги непрерывно.
Об этом сообщили на странице предприятия в Facebook.
— Работники всех подразделений, в частности аварийно-ремонтные бригады, диспетчеры, слесари, операторы насосных станций, водители спецтехники, работники лаборатории работают без изменений, гарантируя бесперебойное водоснабжение потребителей и принятие стоков, — говорится в сообщении.
При этом отметили, что единственное, из-за чего может быть отключена вода – это порыв сети, однако после завершения ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено.
Если горожанам необходима помощь сотрудников предприятия, то просят звонить по следующим номерам:
Что произошло?
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы. Он заявил, что Россия таким образом стремится к «демилитаризации и денацификации Украины».
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Утром бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях. Пограничные пункты в Житомирской области оказались под интенсивными артобстрелами.
Жители разных городов Украины сообщают в Сети о многочисленных взрывах. Речь идёт о Харькове, Мариуполе, Одессе, Киеве, Николаеве.
Вооруженные силы Украины получили приказ наносить максимальный ущерб армии России. Она прорвалась через границу и нанесла удары по военным аэродромам.
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КП «Николаевводоканал» работает по привычному графику и будет предоставлять услуги непрерывно.
Об этом сообщили на странице предприятия в Facebook.
— Работники всех подразделений, в частности аварийно-ремонтные бригады, диспетчеры, слесари, операторы насосных станций, водители спецтехники, работники лаборатории работают без изменений, гарантируя бесперебойное водоснабжение потребителей и принятие стоков, — говорится в сообщении.
При этом отметили, что единственное, из-за чего может быть отключена вода – это порыв сети, однако после завершения ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено.
Если горожанам необходима помощь сотрудников предприятия, то просят звонить по следующим номерам:
Что произошло?
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы. Он заявил, что Россия таким образом стремится к «демилитаризации и денацификации Украины».
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Утром бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях. Пограничные пункты в Житомирской области оказались под интенсивными артобстрелами.
Жители разных городов Украины сообщают в Сети о многочисленных взрывах. Речь идёт о Харькове, Мариуполе, Одессе, Киеве, Николаеве.
Вооруженные силы Украины получили приказ наносить максимальный ущерб армии России. Она прорвалась через границу и нанесла удары по военным аэродромам.