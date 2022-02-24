КП «Николаевводоканал» работает по привычному графику и будет предоставлять услуги непрерывно.

Об этом сообщили на странице предприятия в Facebook.

— Работники всех подразделений, в частности аварийно-ремонтные бригады, диспетчеры, слесари, операторы насосных станций, водители спецтехники, работники лаборатории работают без изменений, гарантируя бесперебойное водоснабжение потребителей и принятие стоков, — говорится в сообщении.

При этом отметили, что единственное, из-за чего может быть отключена вода – это порыв сети, однако после завершения ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено.

Если горожанам необходима помощь сотрудников предприятия, то просят звонить по следующим номерам:

30-36-68 если проблема касается водопроводной сети принимаются звонки 24/7

30-36-37 для решения проблем с канализационными системами (с 08.00 до 20.00)

30-36-84 диспетчерская служба, работающая круглосуточно.

Что произошло?

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