Более сотни народных депутатов получили от Министерства внутренних дел оружие и готовы при необходимости защищать Киев.

Об этом Радио Свобода сообщили сразу несколько народных депктатов из разных фракций и групп.

— Мы спросили, можно ли получить оружие и нам дали адрес. Оказалось, что таких депутатов много. Приятно, что образовалась целая очередь. Было более сотни людей, —рассказал член фракции «Слуга народа» Ростислав Тистик. — Мы в Европейской солидарности получили сообщение в чате фракции о такой возможности. Но это не было обязательным требованием. Каждый решал сам, хочет ли брать. Физически очередь на получение оружия оказалась очень большой, — рассказал член «ЕС» Алексей Гончаренко.

Его коллега по фракции Владимир Вятрович также добавил, что депутаты «Европейской солидарности» координируют свою работу с одним из батальонов терробороны Киева и в случае угрозы готовы активно участвовать в боевых действиях.

С киевской территориальной обороной координируется и фракция «Батьківщина».

— На получение оружия явилось столько депутатов, что я не во все пленарные дни в Верховной Раде столько видел. Фракция «Батькивщина» остается на местах и в случае наступления вражеских сил готова применить оружие и стрелять во врага, — подчеркнул член фракции «Батьківщина»Валентин Наливайченко.

Представители «Голоса» уже дежурят на отдельных проблемных с точки зрения безопасности участках. Об этом рассказал член фракции Ярослав Железняк.

В целом, получение оружия своими депутатами Радио Свобода подтвердили во всех фракциях и группах, кроме «Опозиційної платформи – За життя» и группы «Довіра»

Также один из парламентариев на условиях анонимности сообщил, что у депутатов есть информация о том, что российские войска якобы намерены «их физически уничтожить или заставить проголосовать капитуляционные документы». По его словам, это тоже была одной из причин, почему народные избранники решили получить оружие.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

За прошедшие сутки от атаки российских военных пострадали фактически все областные центры. 137 украинцев погибли, еще 316 бойцов получили ранения. В некоторых городах ввели комендантский час.

Стало известно, что уже в двух градах Николаевской области действуют диверсанты. В частности, диверсионные группы врага действуют пределах Вознесенской и Бугской территориальных громад.

Также сообщлось, что Вооруженные Силы Украины ликвидировали российских диверсантов, прорвавшихся в Оболонский район Киева.