Глава Харьковской ОГА рассказал про ход вчерашних боев на этом направлении. Россияне получили больше сотни мертвецов и больше сотни единиц уничтоженной бронетехники.

Доклад размещен на ресурсе Олега Синегубова.

ВСУ продолжают удерживать Харьков под полным контролем. Перекрыты все въезды. Весь вчерашний день агрессор напирал с различных сторон.

— Вчера оккупационные войска продолжали боевые действия по направлению Дергачев, Циркунов и Чугуев. Были попытки прорвать оборону со стороны Высокого. Вчера были случаи прорыва обороны. Несколько вражеских танков вошли в город, после чего были уничтожены и контроль восстановлен нашими войсками, — гласит сводка.

При попытке штурма Харькова оккупанты не гнушались военными преступлениями. В частности , под обстрел визитеров из России попала детская областная больница и жилой массив двух микрорайонов.





— После серьезного сопротивления наших героев враг начал позорно целиться из артиллерии по социальной инфраструктуре, снаряды попали в центр крови на Алексеевке и детскую областную больницу. Повреждены жилые дома на Салтовке и ХТЗ. Были попытки уничтожить военные объекты в центре города. К сожалению, есть пострадавшие. Комендантский час завершен, однако, передвигаться по городу опасно, — сообщают власти Харькова.

Глава областной государственной администрации Харькова отмечает , что сейчас город буквально наводнен диверсионно-разведывательными группами врага , которые стараются найти бреши в украинской обороне.





— Ночью работали диверсионно-разведывательные группы врага. Их цель – завербовать гражданское население, определить цели и заложить электронные метки для вражеской артиллерии. Оккупанты работают группами от двух до пяти человек. Обо всех случаях обнаружения подозрительных лиц сообщайте полиции или военным! Мы фиксируем случаи повреждений газопроводов, электросетей, водопроводов и другой критически важной инфраструктуры населенных пунктов области. Ремонтные бригады уже приступили к аварийным работам. Да, обстрелы продолжаются, но мы делаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки устранить повреждения, — поясняют в администрации города.





В ближайшее время в Харькове ожидаются новые авианалеты и артобстрелы.





Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины. В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах. За сутки 24 февраля от атаки российских военных пострадали фактически все областные центры. 137 украинцев погибли, еще 316 бойцов получили ранения. В некоторых городах ввели комендантский час. Стало известно, что уже в двух градах Николаевской области действуют диверсанты. В частности, диверсионные группы врага действуют пределах Вознесенской и Бугской территориальных громад. Вечером 25 февраля в Николаеве российский агрессор обстреливает аэропорт в Кульбакино и склад ГСМ. Губернатор Виталий Ким с большой вероятностью допускает ночной обстрел города.









