Министерство иностранных дел Британии рекомендует британцам избегать любых поездок в Россию — из-за «ограниченной возможности вернуться в Британию авиарейсами и растущей нестабильности российской экономики».

Сообщение об этом разместили в разделе рекомендаций по поездкам 28 февраля, пишет «Украинская правда».

МИД Британии напоминает, что в ответ на полномасштабную войну РФ против Украины Британия закрыла небо для российских самолетов, а Россия приняла симметричные меры.

— Если вы уже в России, примите во внимание, что у вас может не быть возможности вернуться прямым рейсом в Британию или через страны ЕС, и если у вас уже были билеты — планы нужно скорректировать, – отмечают в сообщении.

Министерство также обращает внимание на то, что с началом стремительной девальвации рубля все больше людей пытаются забрать из банков свои деньги, так что имеющиеся у британцев средства в рублях могут обесцениться, а с доступом к деньгам возможны проблемы.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.