9 апреля идут 45 сутки противостояния Украины масштабной российской вооруженной агрессии.

Армия РФ в очередной раз пыталась продвинуться к Николаеву, взяв село Александровка Херсонской области. Враг пытался осуществлять огневое влияние с целью поразить ВСУ на Южнобугском направлении, однако цели не достиг.

По информации Генштаба, армия РФ продолжает подготовку к наступлению на востоке Украины с целью установить полный контроль над территориями Донецкой и Луганской областей. Оккупант совершает штурмовые действия на Донецком направлении и осуществляет перемещение подразделений на Донбасс.

На Южнобужском направлении противник усилил ведение разведки. Проводил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Марьянское, Нововоронцовка, Новогригоровка и Шевченково.

Враг также продолжает наносить ракетные удары по населенным пунктам Одесской области с территории Крымского полуострова.

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В британской разведке докладывают, что оккупанты продолжают выбирать в качестве мишеней не боевые цели, упомянув вокзал в Краматорске.

Россияне продолжают фокусироваться на Донбассе, Мариуполе, а также на Николаеве, выпуская по этим регионам крылатые ракеты с кораблей. В разведке считают, что ракетные удары будут увеличиваться.

Основная цель оккупатов – открыть сухопутный коридор между Крымом и Донбассом. Но цель регулярно скрывается активным украинским сопротивлением.