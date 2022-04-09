Больше половины украинцев считают, что украинское государство должно запретить Украинскую православную церковь (самоуправляемая церковь с правами широкой автономии в составе Русской православной церкви).

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного 6 апреля.

В то же время 20% выступают против вмешательства в деятельность церкви, а 21% считают необходимым не запрещать УПЦ, но лишить ее льгот и расторгнуть договора аренды церковных помещений. Другой ответ дали 2% опрошенных, а затруднились с ответом 6%.

Вариант полного запрета поддерживают больше всего (64% респондентов) на западе страны. На востоке же таких лишь 29% при том, что относительно большинство (35%) у противников вмешательства государства в дела УПЦ.

Значительного различия в ответах в зависимости от возраста респондентов при этом не наблюдается, однако, как и по всем остальным вопросам, связанным так или иначе с Россией, более радикальную позицию демонстрируют респонденты в категории 36-50 лет (за запрет 55%).

Также опрос показал рост поддержки среди украинцев идеи разрыва связей этой церкви с РПЦ до 74%. Лишь 7% выступают против, 4% затруднились с ответом, а 15% заявили, что им все равно.

В частности, за такой разрыв выступают 86% опрошенных на западе Украины, 78% в центре, 66% на юге и 55% на востоке. Среди граждан среднего возраста (36-50 лет) такую позицию высказали 79%, среди людей постарше — 73%, а среди молодежи — 71%.

Опрос был проведен 6 апреля среди 1200 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI). Опрашивались жители всех регионов, кроме Крыма и оккупированной части Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,8%.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объекты социальной инфраструктуры и жилой сектор – многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.

Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. В результате погибло 36 человек.

Утром и вечером 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены. В то же время вооруженные силы Российской Федерации обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве.