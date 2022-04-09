Глава областной военной администрации Виталий Ким не видит намерений российских войск захватить Николаев.

Об этом он сказал в интервью «РБК-Украина».

Виталий Ким считает, что обстреливая город, оккупанты пытаются либо запугать население, либо прикрыть свои перемещения.

— Если эти обстрелы для запугивания, они одновременно могут прикрывать и какие-то военные действия по перемещению. Насчет намерений захватить Николаев — нет, не вижу, — отметил он.

Губернатор также сказал, что не видит угрозы прорыва оккупантов через Вознесенск на Одессу.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.