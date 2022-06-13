В Польше строители завершили сооружение 140 км отрезка заграждения на границе с Беларусью и уже началась сдача в эксплуатацию первых участков стены.
Об этом сообщила в Твиттере Пограничная служба Польши.
— Первые участки построенного заграждения на границе отданы в эксплуатацию. Идет прием остальных участков. Пролеты уже расположены на участке протяженностью 140 км, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшие дни начнется установка электронного оборудования этого заграждения.
Напомним, что несколько тысяч человек протестовали в столице Польши против высылки мигрантов, которая происходит на границе Европейского Союза, между Польшей и Беларусью.
В Польше строители завершили сооружение 140 км отрезка заграждения на границе с Беларусью и уже началась сдача в эксплуатацию первых участков стены.
Об этом сообщила в Твиттере Пограничная служба Польши.
— Первые участки построенного заграждения на границе отданы в эксплуатацию. Идет прием остальных участков. Пролеты уже расположены на участке протяженностью 140 км, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшие дни начнется установка электронного оборудования этого заграждения.
Напомним, что несколько тысяч человек протестовали в столице Польши против высылки мигрантов, которая происходит на границе Европейского Союза, между Польшей и Беларусью.