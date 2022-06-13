В Польше строители завершили сооружение 140 км отрезка заграждения на границе с Беларусью и уже началась сдача в эксплуатацию первых участков стены.

Об этом сообщила в Твиттере Пограничная служба Польши.

— Первые участки построенного заграждения на границе отданы в эксплуатацию. Идет прием остальных участков. Пролеты уже расположены на участке протяженностью 140 км, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшие дни начнется установка электронного оборудования этого заграждения.

Напомним, что несколько тысяч человек протестовали в столице Польши против высылки мигрантов, которая происходит на границе Европейского Союза, между Польшей и Беларусью.