После тщательной проверки на наличие взрывоопасных предметов в городе Южноукраинск Николаевской области открыли для посещений городской пляж и другие рекреационные зоны. Это было сделано, чтобы люди могли отдохнуть в летний период.

Об этом рассказал городской голова Южноукраинска Валерий Онуфриенко, передает Суспільне.

По словам Валерия Онуфриенко, перед открытием акватория пляжа и вся прибрежная зона тщательно были обследованы соответствующими службами на наличие взрывоопасных предметов.

Ничего опасного обнаружено не было, кроме обычного мусора. Поэтому городские власти дали разрешение на открытие пляжа и других рекреационных зон на территории громады. Единственная оговорка, не допускается скопление людей более 15 человек.

— Понятно, что о полноценном туристическом сезоне речь не идет, мы не планируем его в этом году. Пребывание гостей на территории громады не желательно, у нас все-таки военное положение, Николаевская область в зоне боевых действий, постоянные риски ракетных ударов. Так что пребывание отдыхающих будет создавать дополнительные трудности для обеспечения безопасности граждан, — сказал мэр Южноукраинска.

Как рассказал Валерий Онуфриенко, на территории громады находится около двух тысяч внутренне перемещенных лиц, а это создает определенную нагрузку на инфраструктуру города.

Напомним, что спасатели начали обследовать водные акватории и разминировать городские пляжи в Николаеве.

Также сообщалось, что в Николаеве во время военного положения пляжи и места отдыха на прибрежных зонах в городе будут закрыты для посетителей.