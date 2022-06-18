В субботу, 18 июня, во время рабочей поездки в Николаевскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил больницу скорой помощи города.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Глава государства осмотрел медицинскую лабораторию, кабинет компьютерной диагностики и операционный блок. Президент также пообщался с военнослужащими и гражданскими, которым здесь оказывают медицинскую помощь после ранений в результате вражеских обстрелов.

«Владимир Зеленский поинтересовался состоянием здоровья пациентов и пожелал им скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.

Президент вручил государственные награды и присвоил звание медицинским работникам Николаевщины.

— Хочу поблагодарить вас за вашу большую работу, за то, что вы так человечно относитесь к пациентам, как к своим близким. И за то, что вы — героические люди, сохраняете жизнь всем — и военным, и гражданским. Хочу пожелать вам и вашим родным и близким здоровья! — сказал глава государства.

Согласно указу №419/2022, медалью «За спасенную жизнь» наградили Татьяну Павлову — медсестру стационарного отделения Николаевского роддома №1.

Еще пятеро медиков получили звание Заслуженного врача Украины:

Юрий Дячук — директор Николаевской горбольницы №3;

Виктория Замихановская — директор Центра первичной медико-санитарной помощи №3;

Дмитрий Пишак — медицинский директор Николаевского областного центра онкологии;

Андрей Самойлов — главврач Николаевского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф;

Игорь Скоропад — завотделением Николаевской БСМП.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание бригадного генерала полковнику Андрею Гнатову.