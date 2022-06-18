В субботу, 18 июня, во время рабочей поездки в Николаевскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил больницу скорой помощи города.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Глава государства осмотрел медицинскую лабораторию, кабинет компьютерной диагностики и операционный блок. Президент также пообщался с военнослужащими и гражданскими, которым здесь оказывают медицинскую помощь после ранений в результате вражеских обстрелов.
«Владимир Зеленский поинтересовался состоянием здоровья пациентов и пожелал им скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.
Президент вручил государственные награды и присвоил звание медицинским работникам Николаевщины.
— Хочу поблагодарить вас за вашу большую работу, за то, что вы так человечно относитесь к пациентам, как к своим близким. И за то, что вы — героические люди, сохраняете жизнь всем — и военным, и гражданским. Хочу пожелать вам и вашим родным и близким здоровья! — сказал глава государства.
Согласно указу №419/2022, медалью «За спасенную жизнь» наградили Татьяну Павлову — медсестру стационарного отделения Николаевского роддома №1.
Еще пятеро медиков получили звание Заслуженного врача Украины:
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание бригадного генерала полковнику Андрею Гнатову.
Ранее сообщалось, что во время совещания, которое Владимир Зеленский провел в Николаеве, обсудили угрозы с суши, в том числе со стороны непризнанного Приднестровья, с моря, а также рассмотрели ситуацию на острове Змеиный. Отдельное внимание было уделено материально-техническому обеспечению отдельной группировки войск «Приморье» и их оборонным нуждам.
В субботу, 18 июня, во время рабочей поездки в Николаевскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил больницу скорой помощи города.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Глава государства осмотрел медицинскую лабораторию, кабинет компьютерной диагностики и операционный блок. Президент также пообщался с военнослужащими и гражданскими, которым здесь оказывают медицинскую помощь после ранений в результате вражеских обстрелов.
«Владимир Зеленский поинтересовался состоянием здоровья пациентов и пожелал им скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.
Президент вручил государственные награды и присвоил звание медицинским работникам Николаевщины.
— Хочу поблагодарить вас за вашу большую работу, за то, что вы так человечно относитесь к пациентам, как к своим близким. И за то, что вы — героические люди, сохраняете жизнь всем — и военным, и гражданским. Хочу пожелать вам и вашим родным и близким здоровья! — сказал глава государства.
Согласно указу №419/2022, медалью «За спасенную жизнь» наградили Татьяну Павлову — медсестру стационарного отделения Николаевского роддома №1.
Еще пятеро медиков получили звание Заслуженного врача Украины:
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание бригадного генерала полковнику Андрею Гнатову.
Ранее сообщалось, что во время совещания, которое Владимир Зеленский провел в Николаеве, обсудили угрозы с суши, в том числе со стороны непризнанного Приднестровья, с моря, а также рассмотрели ситуацию на острове Змеиный. Отдельное внимание было уделено материально-техническому обеспечению отдельной группировки войск «Приморье» и их оборонным нуждам.