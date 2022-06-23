Бренд сервиса «Дія» получил бронзовую статуэтку на международном фестивале «Каннские львы» 2022 года в категории Creative Business Transformation.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

— Бронзовой статуэткой «Дію» отметили в категории Creative Business Transformation. Спасибо нашей команде и Fedoriv Agency. Теперь официально креативная цифровая страна! — написал Михаил Федоров.

Ранее сообщалось, что украинский бренд «Дія» вошел в шортлист международного фестиваля креативщиков «Каннские львы 2022». Он претендовал на награды сразу в двух категориях Service Design и Experience Transformation.