Перед офисом херсонского коллаборанта Владимира Сальдо разрисовали и оклеили плакатами автобус.

Об этом сообщил депутат облсовета, советник главы Херсонского ОВА Сергей Хлань.

— Колаборанты и предатели готовьтесь, никого не забудем, к каждому придем! Автобус разрисовали перед офисом Сальдо! Партизанское движение усиливается, —написал депутат облсовета.

Напомним, что оккупационные формирования РФ в Херсоне захватили городскую власть и назначили мэром коллаборанта. «Главой ОГА» сказали быть бывшему мэру города Владимиру Сальдо, который привествовал захватчиков советским полотнищем.

Также напомним, что сегодня, 24 июня, в Херсоне взорвали автомобиль коллаборанта Дмитрия Савлученко, он погиб на месте.