Бывший городской голова Херсона Владимир Сальдо сегодня, 13 марта, вышел на митинг в поддержку российских оккупантов с советским флагом и в компании еще нескольких коллаборантов.

Об этом сообщил местный журналист Иван Антипенко в социальной сети Facebook.

Возле монумента погибшим во Второй мировой войне сегодня собралось несколько маргинальных политиков, которые использовали во время своего «митинга» советскую символику и «георгиевские ленточки».

«В то самое время, когда на площади Свободы тысячи людей вышли в поддержку Украины, в парке Славы собралось несколько десятков маргиналов, которые поддерживают русню. О каждом из них мы знали. Теперь они проявились очевидно для всех», - отметил журналист Иван Антипенко.

Одним из участников «митинга» является Владимир Сальдо - бывший мэр, представитель «Партии регионов», будучи народным депутатом голосовал за «диктаторские законы». Журналист отмечает, что он всегда поддерживал пророссийскую идеологию. Владимир Сальдо родом из Николаева, он родился в Корабельном районе.

Владимир Сальдо

В статье «Украинская власть успешно реализует план Путина» на LB.ua в 2014 году общественный деятель Владимир Марус отмечал, что Владимир Сальдо во время Революции в 2013-2014 годах лично отправлял группы боевиков на пророссийские митинги в Донецк, Харьков, Луганск, Киев.

«Показаны кадры, где он во время самой разнузданной информационнной войны на российском телевидении вместе с Жириновским, Кернесом и Царёвым спокойно принимал участие в передаче, где вовсю поносили «бандеровских бандитов», и обещали им засунуть георгиевские ленточки во все дыры. За что такая честь Владимиру Сальдо от оккупантов? И главное – СБУ уже будет разбираться не с ним, а с тем, кто написал заявление об этом», - говорится в материале.

В 2016 году губернатор Херсонской области Андрей Гордеев заявлял о существовании пленки, в которой человек с голосом, похожим на голос Владимира Сальдо, говорит о сотрудничестве с ФСБ. По данному факту СБУ зарегистрировала уголовное производство по статье 110 Уголовного кодекса Украины «Посягательство на территориальную целостность». У Сальдо тогда ответили, что запись смонтирована, пишет херсонский сайт «МОСТ».

— Ты же знаешь, я за свои слова отвечаю. Вы можете на меня рассчитывать на все 100. Потому что эти правосеки уже так задрали украинцев, что их нужно отлавливать и отстреливать по всей Украине. Я думаю, что если Россия нам в этом вопросе поможет, навести тут порядок… Посмотри, что творит Порошенко, он полностью лег под америкосов. Раньше хоть деньги было легче зарабатывать, а сейчас эти антимонопольные комитеты и всякое другое не дает нормально работать. Друг мой, я в Херсоне многое что могу сделать. Остались контакты, связи в полиции, поэтому, если вы захотите зайти в Херсон, то дайте мне об этом знать. Единственное напрягает - всякие рагули, которые пишут, что я с ФСБ. Но я почему-то думаю, что русские умеют хранить информацию лучше, чем наши украинские СБУшники. И когда это решение будет принято, вы только дайте мне знать. Я все сделаю, чтобы и у нас здесь люди правильно поняли, и чтоб поскорее восстановилось единство славянских народов, чтоб мы жили в мире и согласии. Раз в месяц я могу появлятся в Семфирополе, приезжать, получать инструкции, - говорит голос на записи.

В феврале 2022 года, за месяц до того как публично присягнуть России, Владимир Сальдо вернулся из семейного отпуска во Франции. «Гоняем на лыжах и посылаем всем вам позитивный заряд», - писал он в запрещенном Россией Facebook. Теперь «погонять на лыжах» Сальдо сможет разве что в Карачаево-Черкессии или где-нибудь под селом Орехово в Ленинградской области.

После начала войны Владимир Сальдо не делал никаких политических заявлений в своем Facebook. 8 марта он опубликовал пост-поздавление с 8 Марта. Публикация начинается с таких слов: «Четвертый десяток лет мы живём в эпоху постоянных перемен-Чернобыль, развал Союза, дефолт, революции, а теперь ещё и война».

Сегодня в комментариях под этой публикацие пользователи массово проклинают его за предательство Украины.

Также среди участников пророссийского «митинга» были чиновник времен мэрства Сальдо Сергей Черевко, «многолетний агент русни» в Херсоне Кирилл Стремоусов, бывший глава поселка Антоновка Игорь Семенчев, бывшый педагог Херсонской академии беспрерывного образования Татьяна Кузьмич, которую СБУ привлекла за госизмену и сотрудничество с ФСБ.

«На украинский митинг, несмотря на угрозы оккупационной администрации, пришли тысячи горожан. На митинг коллаборантов - несколько полоумных местных дураков и предателей под предводительством бывшего депутата Сальдо. Даже присутствие русских naZi никого не вдохновило. Не нашлось сторонников у детоубийц», - пишет журналист Денис Казанский.

В то же время захваченном российскими оккупантами Херсоне прошел митинг за Украину, на который, несмотря на угрозы оккупационной администрации, пришли тысячи горожан. Многие держали плакаты и украинские флаги. Судя по видеозаписям, которые публиковали очевидцы, люди скандировали «Домой», «Домой пока живой», «Украина превыше всего», «Слава нации – смерть врагам», «Русский солдат, иди на**й», «Херсон – это Украина», «Россия – параша, победа будет наша». Люди митинговали, несмотря на то, что вокруг стояли десятки вооруженных русских солдат и большое количество российской техники. По данным «Информационного сопротивления», на акцию протеста против провозглашения оккупантами так называемой «ХНР» вышло около 10 тысяч херсонцев.

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В Генштабе сообщили о потерях российских оккупантов с 24 февраля по 12 марта:

личного состава: более 12 000 человек,

танков ‒ 362 единицы,

боевых бронированных машин ‒ 1205 единиц,

артиллерийских систем – 135 единиц,

РСЗО – 62 единицы,

средства ПВО – 33 единицы,

самолетов – 58 единиц, вертолетов – 83 единицы, (по данным Воздушных сил, поражено 67 вражеских самолетов и 87 вертолетов, – прим.)

автомобильной техники/vehicles – 585 единиц,

3 корабля/катера,

60 цистерн с ГСМ,

7 БПЛА оперативно-тактического уровня.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялось три этапа переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.

Что в Николаеве?

25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Херсонской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».

8 марта глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские войска собирают силы и направляются к Николаеву. По его сведениям, первостепенная задача оккупантов — взять Николаев в кольцо и заблокировать дороги к нему.

Вечером 9 марта россияне начали обстрел Николаева с севера и северо-восточного направления - со стороны Кропивницкого.

В Николаев пришло подкрепление Вооруженных сил Украины, которое было реализовано в ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Военный губернатор описал это так: «Надавали им щей хорошенько днем и ночью. В Николаевской области и чуть в Херсонской. Все горит, все полыхает, солдаты бегут».

Вечером 11 марта россияне беспорядочно обстреляли Николаев, никуда не целясь. По предварительной информации вследствие ракетных обстрелов огнем охвачены: кафе, частый автомобиль, несколько многоэтажек, котельная, стоянка, есть случаи попадания осколков от кассетных снарядов в квартиры, а также ранения среди мирных жителей. Информации о жертвах нет. Обстрелы продолжились и рано утром 12 марта. На спецлинию «101» поступило более 600 сообщений о взрывоопасных предметах, которые обнаруживают жители Николаевской области после обстрелов.

13 марта утром россияне разбомбили государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект». Кроме того, в результате еще одного обстрела в микрорайоен Соляные погибло 9 человек. Также известно об 1 погибшем в Баштанке.