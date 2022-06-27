Российские захватчики отпустили ранее похищенного главу Станиславской громады Ивана Самойленко на временно захваченной территории Херсонской области.

Об этом сообщает херсонское издание «Мост» со ссылкой на местных активистов.

«Оккупанты отпустили из плена председателя Станиславской громады Ивана Самойленко», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, российские военные 24 июня похитили председателя Станиславской громады Ивана Самойленко.